Vittorio Sgarbi battuto da Di Maio a Pomigliano. Non l'ha presa bene: «Lo prendete in c... Acerra collegio di disperati»

Lunedì 5 Marzo 2018, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 12:59

da Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra, dove sia il critico d'arte sia il leader del Movimento 5 Stelle erano candidati. La vittoria di Di Maio nella suaè schiacciante: il collegio è ai piedi di Di Maio con quasi il 64% dei voti, contro il 20% diche correva per il centrodestra.non ha preso la sconfitta di buon grado, e non ha risparmiato dichiarazioni in linea con il suo stile: "Lo prendete in culo. Quello non è un collegio: è un territorio di disperati che danno i voti a un personaggetto, a uno che non sa neanche guidare", ha commentato ai microfoni di Porta a Porta su Rai1.Lo show dello sconfittoè andato avanti a Matrix, su Canale 5. Il critico d'arte attribuisce la vitoria di Di Maio in maggior parte alla promessa del reddito di cittadinanza: "Per questo lo votano, bello prendere uno stipendio e non fare un cazzo, come ha sempre fatto Di Maio. Solo che lui continua a prenderlo, e tu la prendi in culo".