Domenica 29 Luglio 2018, 14:57

ROMA L'input dato agli uffici è stato chiaro: va rivista e superata la circolare Minniti dello scorso 1° settembre sulle occupazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole cambiare la gestione degli sgomberi nei palazzi e nelle case abitati illegalmente. Un caso che nella Capitale ha la sua acme, ma che riguarda l'intero Paese. Da Nord a Sud. In Italia, secondo i dati di Federcasa, sono «48mila gli alloggi occupati senza un'assegnazione legittima».Per questo, il titolare del Viminale ha dato mandato ai vertici degli uffici di rivedere la normativa. Il lavoro inizierà da subito, a partire da domani. L'obiettivo di Salvini è duplice: ripristinare la legalità e «il diritto di proprietà privata», dando maggiore discrezionalità ai sindaci per chiedere, insieme alle prefetture, interventi veloci. La circolare di Minniti, emanata dopo il caso dello sgombero dei migranti dal palazzo di via Curtatone a Roma, prevede che prima di qualsiasi intervento tutti gli occupanti, a partire dalle «fragilità», abbiano una ricollocazione.Il ministro Salvini, dicono dal Viminale, sta lavorando per cercare «un punto di equilibrio» a tutela di donne e bambini, ma senza fare in modo che si creino delle situazioni di status quo. E cioè che a fronte di mancate risposte dagli enti locali (Comuni e Regioni) sul ricollocamento degli occupanti, tutto rimanga così com'è. Diventando anzi, quasi un alibi per chi si trova, senza averne i diritti, a vivere in una casa o in un palazzo. Da qui il cambio di impostazione della nuova circolare che punterà a dare, in pieno spirito leghista, più poteri ai sindaci per decidere da dove partire. «Sapendo - è il ragionamento che circola al Viminale - che molte persone una volta sgomberate si ricollocano da sole attraverso le reti di familiari e amici».