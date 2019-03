Sicilia, moltiplicati gli assessori con i voti grillini: è bufera nei cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 08:30

A oggi ci sono 1.400 assessori in carica in Sicilia. Ma a breve se ne aggiungeranno fino a 400, per un totale massimo di 16 milioni di euro di nuove spese, grazie a una nuova legge approvata dall'Ars che consentirà di distribuire centinaia di nuove poltrone in comuni dalle casse dissestate con la complicità del Movimento 5 Stelle. Fa molto discutere la linea assunta dalla pattuglia regionale grillina nell'Isola. Da una parte gli stellati sono impegnati in una titanica lotta contro i vitalizi degli ex deputati e contro la bulimia della politica, ma dall'altra hanno contribuito a dare il via libera alla nuova infornata. Ma che cosa prevede la norma che aggiungerà tra i 355 e i 400 nuovi posti a tavola nei 390 comuni della Sicilia? Il provvedimento scardina i limiti imposti al numero massimo di assessori nominabili introdotti al tempo del governo Crocetta.