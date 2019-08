Decreto Sicurezza bis, il governo pone la fiducia DIRETTA

Applausi di scherno e grida «vergogna» si sono levati dai banchi del Pd quando, in Senato, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Fraccaro, ha comunicato che il governo avrebbe posto la fiducia. Dalla maggioranza, prima i senatori della Lega e poi quelli del M5S, dopo qualche secondo hanno risposto, a loro volta, con applausi di scherno rivolti ai parlamentari del Pd.

Il, tra le proteste del Pd , ha posto la questione disul. In Senato, a nome dell'Esecutivo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto legge sicurezza bis, nel testo approvato dalla Camera. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha quindi sospeso la seduta e convocato la Conferenza dei capigruppo per stabilire l'iter del prosieguo dei lavori.