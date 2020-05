Silvia Romano libera, Salvini: «Nulla accade gratis»

Matteo Salvini sulla liberazione di Silvia Romano la pensa così: «Greta e Vanessa, una volta liberate dissero subito: 'noi torneremo là'...Credo che fosse il caso di pensarci un po'...È chiaro che nulla accade gratis ma non è il momento di chiedere chi ha pagato cosa. Io ho visto come lavorano le nostre forze dell'ordine e porto enorme rispetto verso chi corre rischi, penso a agente Apicella. Prima di fare cose che mettono a rischio la vita di donne e uomini delle forze dell'ordine, in Italia e all'estero, pensarci cento volte». Così ha parlato il leader della Lega a «Mezz'ora in più» su Rai 3.

Luca Zaia, il governatore del Veneto che mette in ombra Salvini

Coronavirus, Salvini: «Bisogna stampare moneta. Il calcio? Non è solo Ronaldo, ma anche chi guadagna 800 euro»



Ultimo aggiornamento: 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA