«Silvio Berlusconi è ancora in ospedale», processo Ruby-ter sospeso

«Silvio Berlusconi è ancora ospedalizzato», a dirlo è stato il suo legale Federico Cecconi al termine dell'udienza del processo Ruby ter. L'ex premier è ricoverato, dallo scorso 22 marzo, all'ospedale San Raffaele di Milano.

I giudici hanno stabilito che il processo riprenderà quando Berlusconi sarà dimesso, lasciando in calendario l'udienza del 19 maggio prossimo. «Credo che a nessuno di noi possa far piacere essere ricoverato da tre settimane, anche per gli strascichi del Covid» ha dichiarato l'avvocato dell'ex premier senza aggiungere altro. Sempre Cecconi aveva deposto un'istanza di legittimo impedimento per le condizioni di salute dell'ex premier, sulla base della quale il collegio Tremolada-Gallina-Pucci della settimana sezione penale del Tribunale di Milano ha deciso la sospensione del processo.

APPROFONDIMENTI ROMA Consultazioni, Silvio Berlusconi arriva alla Camera ROMA Luigi Vitali, senatore di Forza Italia ITALIA Silvio Berlusconi ricoverato POLITICA Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San...

Berlusconi, verso settimo rinvio del Ruby Ter: «L'ex premier è ancora in ospedale»

Mondadori, assemblea approva bilancio. Antonio Porro nuovo AD

Il processo Ruby ter vede imputati Berlusconi e altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nell'ambito delle presunte cene eleganti ad Arcore.

Emilio Fede come sta, è ricoverato al San Raffaele: «Investito da un'auto per colpa mia, poteva andarmi peggio. Covid non c'entra»