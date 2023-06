Non tollerava di vedere quella «cartolina orrenda»: la «sua» Napoli ricoperta dai rifiuti, le nostre bellezze monumentali e paesaggistiche seppellite dalla spazzatura. Fu allora che decise di confrontarsi con un problema locale, magari di dimensione regionale, tenendo a battesimo quello che venne chiamato «governo del fare». Fu la sua partita principale, stravinta sotto il profilo politico e amministrativo: quella della liberazione di Napoli e di parte della Campania dai rifiuti. Sembrava un problema irrisolvibile, ma il terzo governo di Silvio Berlusconi impiegò sei mesi per rimettere le cose apposto. Siamo tra la seconda metà del 2008 e l’inizio del 2009, nelle prime battute del Berlusconi ter, quando il nuovo esecutivo di centrodestra si riunì per la prima volta a Palazzo Reale. Ricordate il primo atto amministrativo? Un decreto legge che conteneva gli strumenti giuridici per vincere lì dove altri avevano fallito.



Partiamo dalla fine di quella storia. Partiamo dal 26 marzo del 2009, quando Berlusconi inaugurò il termovalorizzatore di Acerra, una struttura che avrebbe dato energia a 200mila famiglie, oltre a fagocitare una parte del ciclo di raccolta di rifiuti in Campania. Acerra, termovalorizzatore, dunque: una sorta di monumento all’efficientismo, alla politica per i cittadini. Una svolta in poche mosse, quella di Berlusconi, attraverso una serie di soluzioni inedite: un asse solido con la società specializzata proprio nella realizzazione di impianti capaci di produrre energia termica; la creazione di una Procura regionale in materia ambientale, una sorta di superprocura. Fu una mossa studiata a lungo e risultata straordinariamente efficace. Un unicum mai visto fino a quel momento: in sintesi, il Procuratore di Napoli (che all’epoca era Giovandomenico Lepore) divenne responsabile di tutte le inchieste regionali in materia ambientale (dal traffico di rifiuti alle svariate ipotesi di condizionamento di impianti di raccolta), per evitare uno dei rischi più evidenti in quel periodo: la sovrapposizione-gemmazione-proliferazione di fascicoli giudiziari in tutte le Procure della Regione, che avrebbero potuto condizionare (e rallentare) le scelte e l’agenda del commissariato per l’emergenza rifiuti.

Come a dire: da oggi ci sarà un solo responsabile, in chiave regionale, delle indagini sul ciclo di raccolta dei rifiuti, partendo dal presupposto che negli anni immediatamente precedenti erano stati portati avanti fascicoli contro imprenditori, politici, amministratori, docenti universitari (in gran parte dei quali finiti in clamorose assoluzioni). Altra mossa inserita nel decreto per Napoli e la Campania fu ancora legata all’esigenza di ripulire la regione: i siti strategici, come il luogo in cui sorgeva il termovalorizzatore, i sette impianti di Cdr (da cui si ricava il compost che ha un valore energetico, ndr) e le discariche di Stato diventavano presidio di importanza militare. Furono considerati invalicabili, al netto dei rigurgiti di protesta che, negli anni immediatamente precedenti, avevano finito con il paralizzare il sistema di conferimento della spazzatura, con inevitabili ripercussioni sui marciapiedi delle nostre aree metropolitane.

Non fu una svolta semplice, quello del pacchetto di leggi per Napoli e la Campania. Prima di arrivare all’inaugurazione del termovalorizzatore di Acerra, infatti, il neonato Berlusconi ter decise di riunirsi in più di una occasione a Napoli, a partire dal suo primo giorno di lavoro. Fu una scelta di straordinario impatto simbolico: lì, tra la Prefettura e gli uffici militari di piazza Plebiscito, il governo approfondì tutti i risvolti dell’emergenza rifiuti, ascoltando sindaci e governatori della Regione, interfacciandosi con associazioni, imprenditori e magistrati. E fu in una di quelle mattinate napoletane, che Berlusconi si lasciò andare a una sorta di siparietto rimasto famoso: siamo in piazza Carolina, a pochi passi dai palazzi del potere, quando Berlusconi - circondato da cittadini e simpatizzanti di Forza Italia - si mise a lavorare di ramazza: prese una scopa, alzò una bottiglietta di plastica e la mise nei rifiuti: «Ma i cestini non ci sono - disse - mai più rifiuti in strada».

Fu allora che si cementò il rispetto istituzionale tra il premier e l’allora governatore Bassolino, che in quel periodo era anche imputato numero uno nel filone principale dei processi alla gestione dei rifiuti (Bassolino è stato assolto da tutte le accuse, ndr). Un processo nel quale venne sentito come testimone anche Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del consiglio del Berlusconi ter, che ricordò il lavoro svolto da Bassolino, nel pieno dell’emergenza rifiuti a Napoli. Un confronto tra i due - sotto il profilo istituzionale e politico - che era iniziato ai tempi del G7, anno 1994, ai tempi del primo governo Berlusconi e del primo mandato di Bassolino sindaco.