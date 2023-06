«Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore: anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza Napoli!». Proprio lui, il nemico pubblico del Napoli di Maradona, aveva salutato così lo scudetto azzurro, quel 4 maggio. Lui che aveva fatto di tutto, 33 anni fa, per impedire quel trionfo del ‘90. Berlusconi e il Napoli. Un giorno, al Tg4, gli chiesero: Cavaliere, c’è un rimpianto in questi suoi trent’anni di presidenza del Milan? «Sì, non aver preso Maradona. Ma mi sono sempre imposto di non comprare le bandiere degli altri».

Per lui, Silvio Berlusconi, il calcio era una gioia pura. Sempre straordinario. Reagì a quello che considerava come un vero «scippo» (la monetina che colpì Alemao a Bergamo) facendosi tirare in testa dal suo maggiordomo una 100 lire dal primo piano di casa per dimostrare che era impossibile essere messi ko da un oggetto dal peso di 8 grammi. «Mi feci fare delle relazioni dal Politecnico di Milano ma, poiché sono come San Tommaso, la monetina me la feci lanciare in testa per davvero. Il danno? Una cosa risibile». Le sue lacrime (finte) vennero persino vendute in una boccetta. Il Cavaliere le tentò tutte per ribaltare quello 0-2 a tavolino, non si dette mai per vinto e non riuscì nel tentativo di cambiare il verdetto. Riuscì solo a cambiare le regole sulla responsabilità oggettiva. Nell’eterno duello, tra Milan e Napoli, tra il Sud e il Nord, c’era sempre di mezzo lui. Ha tentato di strappare i migliori azzurri, prima Maradona e poi anche Careca. Ci riuscì con De Napoli ma nel 2011 dovette di nuovo arrendersi con Hamsik. Difficile dimenticare la telefonata a Maradona e a Ferlaino proprio nel 1990, per mettere la parola fine ai veleni di quello scudetto: «Avete vinto voi, i miei complimenti».

Il suo Milan olandese contro il Napoli dei sudamericani, il gioco all’italiana contro la zona di Sacchi, il vate di Fusignano, il talento sudamericano contro la forza atletica degli olandesi. Che anni, quelli. «Mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso, inarrivabile Gullit ma anche un meraviglioso gol di Maradona su punizione. Uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare». Era il 1° maggio del 1988, Napoli-Milan finì 2-3 e i rossoneri operarono il sorpasso dopo aver recuperato 5 punti nelle ultime giornate. Non vinsero il titolo quel giorno, ma fu il passaggio di consegne. Il primo successo di Berlusconi presidente del Milan fu proprio in quel campionato lì.

Pochi mesi prima, Berlusconi, aveva tentato il grande scippo: era il novembre 1987 e una Mercedes bianca lasciò l’albergo del ritiro del Napoli. Alla guida c’era Guillermo Coppola, il manager di Maradona. Coppola detto Guillote, diventato procuratore di Maradona nell’85 dopo il divorzio da Jorge Cyterszpiler, si diresse verso Milano 2, il grande complesso immobiliare e sede del gruppo creato da Berlusconi. Ad attenderlo, il Cavaliere con Galliani e Ramaccioni. L’offerta per avere Maradona al Milan era strabiliante: il doppio di qualsiasi offerta di rinnovo contrattuale gli avesse proposto Ferlaino, un appartamento a San Babila, una Lamborghini e un remunerativo contratto con Canale 5. «Alla fine la spuntò il Napoli - raccontò Ferlaino - perché Maradona si dimostrò attaccato alla maglia più di quanto si potesse immaginare». L’ingegnere oggi lo saluta cosi: «Lascia un grande esempio di come si può fare lavoro, politica e calcio con grande professionalità e con immenso amore! È un vero esempio di vita per tutti». Maradona disse: «Non avrei mai potuto accettare, i napoletani mi avrebbero ammazzato». Qualche anno dopo, Berlusconi ci riprovò. Stavolta con Careca. «Fece chiamare il mio agente Branchini. Il contratto col Napoli stava per scadere, ne parlai con la mia famiglia e poi con Maradona. E Diego disse: “Dai, Antonio, restiamo a Napoli ancora quattro anni e poi ce ne andiamo a giocare insieme in una squadra argentina o brasiliana”. Il Milan era il Milan, ma non avrei mai tradito l’amore dei napoletani». Nel frattempo, il Cavaliere era riuscito a portare a Milanello, solo per il gusto di indebolire gli azzurri, De Napoli. Che al Milan giocò poco o nulla. E perse pure il posto in Nazionale.



Berlusconi e il Napoli sono sempre stati legati da affetto. Nell’estate del 2011, durante un comizio, dovette mettere un freno alle ambizioni di Galliani che di fatto si era assicurato Hamsik. Ma c’erano le elezioni comunali in città e Berlusconi, che era in quei giorni presidente del Consiglio, temeva - come ai tempi di Achille Lauro - la reazione negativa degli elettori alle urne. «Hamsik resta qui», disse tra gli applausi di piazza Plebiscito. Il suo candidato perse lo stesso, ma il Cavaliere mantenne la promessa. Poi, sempre in quei giorni, svelò il suo tentativo di convincere De Laurentiis a candidarsi per il centrodestra. «Avevo pensato a lui come sindaco della città, poi abbiamo pensato ai suoi impegni di lavoro e ho dovuto rinunciare a lui in questa veste». Ha sempre elogiato il lavoro del patron azzurro: «De Laurentiis è stato bravissimo, capace e motivato, permettendo a un grande club come il Napoli di tornare ai fasti di un tempo. La Champions è stata un’occasione di rilancio per Napoli e i napoletani: la città merita una squadra ai massimi livelli, per i tifosi, passionali ed entusiasti, è un traguardo meritatissimo». E il cordoglio del patron del Napoli è autentico. «Berlusconi - ha scritto De Laurentiis - è stato un imprenditore geniale, un politico straordinariamente coinvolgente, un grande uomo di comunicazione. Nel calcio, un autentico campione». In una delle sue ultime interviste calcistiche il Cavaliere aveva confidato: «Kvara e Osimhen figurerebbero bene in qualunque squadra al mondo. Oggi il Napoli è davvero una grande squadra, una delle migliori in Europa». Come dargli torto.