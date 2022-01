Berlusconi cambia parere: «Non ho chiuso al premier». Il ricovero diventa un giallo

È nel padiglione Diamante del San Raffaele il Cavaliere. Lì dove è stato durante i vari ricoveri per il Covid e dove è stato operato al cuore nel 2016. Nulla di grave stavolta: i soliti «esami di routine» dovuti all'età e agli acciacchi di una vita. Quando Matteo Salvini lo chiama al telefono nella sua suite ospedaliera all'ultimo, Silvio Berlusconi non ha la forza ma soprattutto la voglia di dirgli quanto ci sia rimasto male per il «defict...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati