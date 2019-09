Messina, il sindaco si traveste da personaggio de La Casa di Carta: «Controllo l'andamento dei cantieri»

Lunedì 23 Settembre 2019, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 16:25

Deve essere un grande fan della serie "" il sindaco di, che quest'oggi si è presentato in un cantiere in città in tuta rossa e maschera di Dalì. «Blitz alla Villa Quasimodo» scrive su Facebook il primo cittadino messinese, che spiega il perché di questo strano gesto: «Ho controllato l'andamento dei cantieri di servizio ed i ragazzi sono tutti volenterosi. Invito/diffido chi di competenza a dotare tutti i cantieri del materiale necessario per il regolare svolgimento delle attività (in verità sono pochi quelli ancora sprovvisti)».Un controllo a sorpresa, insomma, quello di De Luca, per verificare il regolare svolgimento dei lavori in prima persona. Sui social, però, diversi utenti hanno criticato il blitz del sindaco di Messina, ritenendo il travestimento da personaggio de " La Casa di Carta " una «pagliacciata». De Luca, sempre tramite Facebook, si è difeso così: «Ma che c’è di male nell’essere se stessi sempre e comunque? Un sindaco deve essere finto ed ipocrita? Il giorno in cui non potrò più essere me stesso significa che la mia vita si sta per spegnere».