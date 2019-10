Il web-ritardo della sinistra senza rete

Non sarà facile spiegare tra dieci anni perché i partiti di sinistra hanno perso la sfida del web. E, di conseguenza, il potere. Un recente articolo del New York Times descrive, impietosamente, l'abisso nelle strategie, nel know-how, nei mezzi finanziari impiegati tra repubblicani e democratici. Non è solo, però, il peso di Trump.



Certo, fin dal Russiagate, il presidente americano ha dimostrato di sapersi muovere in rete con straordinaria spregiudicatezza. È anche l'imbarazzo che tutte le forze progressiste mostrano nell'utilizzare le tecniche manipolatorie che Facebook, Google, Microsoft mettono a disposizione. Finendo, però, in questo modo col mettersi in una condizione di inferiorità strategica. Che rischia di produrre, oltre a un salatissimo costo politico, un ritardo culturale ancora più drammatico. Alienando, per molto tempo a venire, la comprensione e le interazioni con le nuove generazioni digitali. Se poi si aggiungono gli interessi finanziari coinvolti, il quadro si fa ancora più fosco. È di l'altroieri la notizia che Microsoft si è aggiudicato un lucrosissimo contratto dieci miliardi di dollari per ridisegnare i sistemi informatici del Pentagono. Vittoria con un colpo di scena, ai danni di Amazon, favorita della vigilia. E bestia nera del Presidente Trump, che ha messo apertamente tutto il proprio peso sul piatto della decisione finale. Superfluo ricordare che il pomo della discordia è il Washington Post, di proprietà di Bezos e apertamente critico del Presidente. Si può andreottianamente supporre che questa generosa commessa, oltre a spalancare a Microsoft le porte di molti altri ministeri della Difesa in giro per il mondo, potrà stimolare un sentimento di riconoscenza nei confronti delle richieste che su altri canali software verranno nei prossimi mesi dall'entourage presidenziale. Con buona pace dei candidati democratici che sono, per il momento, impegnatissimi a scannarsi tra loro, social contro social. E che quando trovato il vincitore proveranno a rientrare in partita, troveranno tutti i giochi già fatti. L'unico spiraglio sembrerebbe venire dalla cosiddetta base. Dalla capacità degli internauti di mobilitarsi da soli, senza aspettare che ci provi la leadership. Si sta vedendo in giro per il mondo, dove i movimenti più ampi e radicali si pensi alle proteste di Hong-Kong avvengono spontaneamente, al seguito di hashtag che dettano tempi e luoghi di partecipazione. Ed è la stessa dinamica che sta dando un notevole vantaggio finanziario alle campagne di Warren e Sanders i due candidati populisti di sinistra rispetto al più moderato Biden. Era stata questa anche la forza propulsiva dell'ascesa di Barack Obama, facendo emergere per la prima volta il Web come protagonista vincente di una campagna presidenziale. Ma quel connubio virtuoso non sembra avere lasciato traccia. La leadership democratica negli USA come in Europa sembra essere incapace di cogliere le opportunità della Rete. E la conferma più eclatante la stiamo avendo tanto per cambiare in Italia. Le prove di intesa politica tra Cinquestelle e Pd stanno avvenendo al governo come in campagna elettorale come se il Web non esistesse. Non si è vista e nemmeno annunciata alcuna iniziativa dell'esecutivo che mettesse a frutto le enormi potenzialità progressiste di Internet: nella scuola, nella formazione, nella innovazione industriale. E ciò nonostante il partito di maggioranza relativa al governo sia nato facendo della rete la propria principale bandiera. E nonostante il Pd di Zingaretti abbia ripetutamente annunciato di voler investire seriamente almeno intellettualmente su questa frontiera dalla quale, finora, è rimasto escluso.



Per non parlare delle sinergie mancate nella conquista dei consensi. Nell'impostare le loro campagne, grillini e democratici dimostrano ancora una mentalità analogica: chi sarà il candidato bipartisan, dove scattare la foto ricordo, a chi attribuire meriti ed errori. Lo stesso schema che si sarebbe adoperato una trentina di anni fa. Gli elettori e i leader della destra mandano un tweet di ringraziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA