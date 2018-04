ROMA - «Restiamo al fianco dei nostri alleati, soprattutto perché in questa fase delicatissima credo che l'Ue debba avere la forza di farsi vedere compatta e unita, anche nell'invitare le Nazioni Unite a compiere ispezioni sul terreno in Siria affinché si accertino le responsabilità sull'uso di armi chimiche da parte di Assad. Su questo aspetto, in particolare, mi auguro che anche il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si mostri coeso.». Lo afferma il leader M5s Luigi Di Maio.

Sabato 14 Aprile 2018, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 13:53

