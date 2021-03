Sito web della Camera da ieri sotto attacco informatico

Il sito web della Camera dei Deputati è da ieri oggetto di un attacco informatico: è quanto viene spiegato in relazione al malfunzionamento del sito di Montecitorio. Non si conosce la provenienza dell'attacco. Si tratta, viene spiegato, di tentativi di collegamenti massivi volti ad impedire che il sito risponda in modo regolare e secondo i tempi attesi alle richieste ordinarie dei suoi utenti.

APPROFONDIMENTI MILANO «Faccetta nera» al posto di una fiaba per bambini:... LA TRUFFA Truffa Whatsapp, un codice a sei cifre ruba l'identità:... SANREMO Sanremo 2021, la polizia postale sventa quattro attacchi hacker a...

Conto corrente svuotato dopo la risposta al messaggio truffa sul cellulare. L'sms: «Aggiorni le credenziali»

L'attacco è in corso di mitigazione attraverso l'adozione delle misure specifiche di protezione che dovrebbero consentire, a breve, di rendere il sito nuovamente raggiungibile, secondo le ordinarie modalità, agli utenti.

Ultimo aggiornamento: 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA