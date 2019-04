CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Aprile 2019, 08:48

Il dado è stato tratto alla vigilia delle Europee. «Mi preoccupa l'avanzata dell'estrema destra intollerante». Parole nitide, intrise di adamantino spirito resistenziale. Che non sono però del neosegretario del Pd Nicola Zingaretti, o della pasionaria Laura Boldrini. Ma di Luigi Di Maio. Logorato dalla deriva a destra, che gli ha portato via più di 13 punti dalle politiche a oggi a tutto vantaggio dell'alleato, il Di Maio partigiano è rinato dalle sue ceneri dopo la sconfitta in Basilicata. Quando il terrore di crollare sotto il 20%, e di essere così scavalcato dal Pd alle Europee, lo ha sospinto verso la drastica virata nella metacampo progressista. Non senza contraccolpi. Davide Casaleggio avrebbe voluto restare nella parte destra del terreno di scontro, nonostante i morti e i feriti contati in battaglia. Ma Di Maio alla fine si è imposto, onde scongiurare il timore di finire detronizzato. Allontanati i vecchi consiliori che lo avevano collocato nell'immaginario narrativo della destra nazionalista, il capo politico ha scelto nuovi spin-doctor più illuministi (come il giornalista Augusto Rubei, portavoce della ministra Elisabetta Trenta), gli hanno già portato due punti percentuali in meno di un mese.