Smart working, il monito di Sala: «Le aziende pensano a licenziamenti, chi è a casa non stia tranquillo»

«Sono certo, e lo dico sapendo di cosa parlo, che la maggior parte delle aziende sta pensando a piani di efficientamento, per dirlo in modo gradevole, cioè a piani di licenziamento.A chi è a casa dico di non stare tranquillo». Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite di Quante storie su Rai 3, è tornato sul tema dello smart working e sul suo recente appello a tornare a lavorare.

«Lo smart working è una buona cosa, anche in Comune l'abbiamo usato - ha aggiunto Sala - ma non è la normalità perché crea due problemi. Il primo è che, con molta gente a casa, le comunità si fermano, a partire dalla ristorazione fino ai tassisti e alla cultura, e non si può pretendere che da un giorno all'altro le città non si basino più sui consumi. E il secondo aspetto, che è una mia seria preoccupazione, è che con i fatturati che scendono le aziende stanno valutando se hanno davvero bisogno di tutti gli spazi e le persone di oggi».

Ultimo aggiornamento: 15:51

