Potenza, soldi riciclati per comprare locali vip: indagato Salvatore Caiata, candidato M5S in Basilicata

Venerdì 23 Febbraio 2018, 00:05 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 17:44

Una girandola di società, il business della ristorazione a Siena e un’inchiesta top secret per riciclaggio. Al centro delle indagini, gli affari dell’imprenditore Salvatore Caiata, capolista a Potenza del movimento Cinquestelle nel collegio uninominale e neopresidente della squadra di calcio cittadina. Caiata, lucano di nascita, tornato a “casa” dopo avere studiato e fatto fortuna nella città del Palio, aveva detto di voler lasciare la Toscana. Ma a Siena torna ancora ed è sui suoi affari in piazza del Campo che adesso indaga la Guardia di Finanza su delega del procuratore di Siena, Salvatore Vitello.Il fascicolo, nel quale risulta iscritto anche l’imprenditore Kazako Igor Bidilo, coinvolge anche Cataldo Staffieri, rappresentante per l’Umbria e la Toscana de “La Cascina”, la cooperativa bianca finita al centro delle indagini sul Mondo di Mezzo che proprio a Siena gestisce i locali più in vista del centro storico.