Solinas indagato con altri tre per corruzione e riciclaggio: due filoni d'inchiesta aperti dalla Procura di Cagliari

Il governatore della Sardegna Christian Solinas, il suo consulente Christian Stevelli, il direttore generale dell'Ufficio dell'autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi, e l'imprenditore Roberto Zedda sono indagati dalla Procura di Cagliari per corruzione. Due i filoni d'inchiesta, entrambi coordinati dal pm Giangiacomo Pilia. Secondo quanto si è appreso, in queste ore la Guardia di Finanza ha sequestrato i telefoni e altri apparecchi elettronici di Solinas e Stevelli.

Il primo filone riguarda la casa comprata da Solinas in via dei Tritoni, a due passi dal Poetto di Cagliari. Gli inquirenti vogliono fare luce sui presunti legami con l'acquisto di alcuni terreni a Capoterra, riconducibili al presidente della Regione, per i quali Zedda aveva versato una caparra che ammontava a svariate centinaia di migliaia di euro. L'ipotesi di reato è di corruzione e riciclaggio. L'altra vicenda, invece, si riferisce a presunte pressioni per la nomina di Raimondi al vertice dell'Enpi: il nome del dg era risuonato anche in Consiglio regionale, quando Massimo Zedda (Progressisti) aveva ipotizzato un suo legame con lo scandalo dei paradisi fiscali emersi con i Panama Papers. Connessione che il diretto interessato aveva smentito seccamente.