Venerdì 22 Febbraio 2019, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2019 16:16

In Sardegna a due giorni dal voto di domenica per le regionali, scoppia il caso Solinas, inteso come Christian, senatore leghista del partito sardo d’azione, vice presidente della commissione anti mafia e probabile nuovo governatore dell’isola.Solinas esibisce una laurea, non riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, ottenuta nel 2006 al Leibniz business institute del New Mexico (gemellata con la Romania) che gli sta ha causato molte polemiche. Lo chiamano infatti il Trota sardo. Alla fine dello scorso anno, ha provato a smorzare le polemiche laureandosi in giurisprudenza all’università di Sassari. Ma ora si scopre che gli sono stati certificati con anni di ritardo e tutti (o quasi) insieme esami vecchissimi e altre irregolarità. Il rettore dell’Università, Massimo Carpinelli, dice no comment e sfugge ai giornalisti che lo cercano. Idem Solinas. Che a Roma - se sono veri suoi comportamenti - potrebbe essere ribattezzato Solonas.