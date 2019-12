Sondaggi politici, Lega sotto il 30% per la prima volta. Pd e M5S in calo, IV risale al 3,6%

Un sondaggio diffuso da Ixè per la trasmissione Carta Bianca su Raitre mostra un dato politico importante e riguarda la formazione di Matteo Salvini. La Lega, infatti, conferma la sua recente flessione scendendo per la prima volta da mesi sotto il 30%, al 29,9 dal 30,6. Il calo della Lega coinvolge, però, un po' tutti i grandi partiti, a cominciare da M5S al 16 dal 16,3% e Pd al 20,2% dal 20,8% mentre risale ma di poco Italia Viva di Matteo Renzi al 3,6% dal 3,3%.

Stabile in doppia cifra Fratelli d'Italia al 10,5 dal 10,6% mentre Forza Italia scende al 7% dal 7,6%. Nota Metodologica: soggetto realizzatore: istituto Ixè srl soggetto acquirente: rai - cartabianca metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami)e via web (cawi) universo: popolazione italiana maggiorenne campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019 dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo ñ3,10%) periodo di rilevazione: dal 16 al 17 dicembre 2019.

