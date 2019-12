Sondaggio Index: Lega-FdI-Fi al 48,7%. Testa a testa Salvini-Conte

Ultimo aggiornamento: 13:58

L’ultimo sondaggio di Index Reserach parla chiaro:– se andassero insieme in coalizione – metterebbero insieme il 48,7% dei consensi, a un soffio da quel 50% che con l'1,1% di Cambino! di Giovanni Toti sarebbe realtà.Il Carroccio perde mezzo punto percentuale, scendendo dal 32,7% al 32,2%, ma si mantiene in testa. Il Partito Democratico fatica e non riesce a risalire sopra la soglia psicologica del venti per cento. Guadagna lo 0,1% ma non va oltre il 19,2%.Crisi conclamata per il Movimento 5 Stelle . La compagine pentastellata, sempre più spaccata, guidata dasi ferma al 16,2%, mantenendosi stabile rispetto alla rilevazione della scorsa settimana.Stabile anche. Ma percon il 9,8%: la doppia cifra è ormai a un passo. Tiene Forza Italia: gli azzurri dicrescono dello 0,1% e raggiungono il 6,7%.Due punti percentuali sotto FI, ecconon può certo gioire di questo dato registrato da Index Research, visto che il “gabbiano” di Iv non sfonda e, anzi, arranca al 4,6% (in calo dello 0,3%). La neonata formazione politica di, cresce dello 0,2 e arriva all'1,8%, superando +Europa di Emma Bonino (1,5%), ma alle spalle dei Verdi, dati all'1,9%.A livello delle coalizioni, un centrosinistra allargato a più non posso e che mette insieme, M5s, Iv e i partiti della sinistra, raggiungerebbe il 42,8%, contro il 48,7% di Lega, FdI e FI.Infine, il dato sulla leadership.è il leader più carismatico con il 38% e con lui, appaiato, c'è anche il presidente del Consiglio. Al 30% ecco Giorgia Meloni, che stacca di quattro punti Nicola Zingaretti. Alle spalle del segretario dem Luigi Di Maio con il 17, Silvio Berlusconi al 16 e Matteo Renzi al 13%.