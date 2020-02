Sondaggi, balzo di FdI: a 2 punti da M5S. Pd sopra il 20%, Lega stabile al 28

Lanon sfonda il tetto di quota 30. Non sale. Rimane stabile. Lo dice il sondaggio più fresco, quello targato, mentre è in corso la maratona del voto sul caso. Riuscirà Salvini che ha pronto il suo format da vittima del giustizialismo e dell’anti patriottismo della sinistra a far salire nei prossimi giorni le intenzioni di voto per lui e per il suo partito?LEGGI ANCHE Prescrizione, Ermini (Csm): «Serve una moratoria politica per cambiare il Codice penale» La Lega ora è stabile al 28%, confermando anche questo mese il trend in calo e al di sotto del 30% che va avanti da dicembre 2019. Il Pd sempre secondo Ixè risale leggermente sopra al 20%, il M5s scende sotto al 15%. Ma il vero exploit è quello di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni che sfiora il 13%. Perde 0,3 punti percentuali il Movimento 5 stelle che fa registrare un 14,9%. Invariato invece il dato per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi resta fermo al 3,2%.