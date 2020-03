Novità dei sondaggi: in questi giorni di attenzione quasi esclusiva al Covid 19 nella Supermedia YouTrend è spuntato un dato più significativo di altri: nei giorni in cui l’Italia è divenuta “zona protetta” e l’emergenza coronavirus ha praticamente “raso al suolo” qualsiasi altro tipo di agenda politica, la Lega di Matteo Salvini è il partito a pagare di più in termini di consensi in tale situazione. Prendendo la media effettuato da Quorum-YouTrend per Agi (comprendente i sondaggi politici di Emg, Euromedia, Piepoli, Ixé, Swg e Tecné) si scopre che il Carroccio cala dello 0,8% in sole due settimane, arrivando ad un 29,4% di media che lo pone per la prima volta sotto il 30% da almeno un anno a questa parte. Dietro il Pd non fa però passi da gigante e resta al 20,9% guadagnano solo lo 0,1% negli ultimi 15 giorni: fermissimo anche il M5s, pure lui inglobato nell’emergenza coronavirus che ha cristallizzato i rapporti di forza interni al Governo Conte-2. Chi cresce ancora è invece Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che rosicchia altri voti alla Lega e passa al 12,7% in aumento dello 0,5% nella Supermedia. Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA