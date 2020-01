Sondaggi politici, effetto Emilia: Lega giù al 28,2%, Fdi sale al 12%: Stabili Pd e M5S

Effetto Emilia: la Lega scende a livello nazionale, e così i 5Stelle. Lo rileva un sondaggio Ixè per Carta Bianca, il primo dopo le elezioi di domenica scorsa.

La Lega conferma dunque la sua flessione scendendo dal 28,7 al 28,2, cedendo voti a Fdi che sale al 12 dall'11,3. Il Pd rimonta al 20 dal 19,9 mentre scende M5S al 15,9 dal 16,1, cala ancora anche Italia Viva (assente alle elezioni emiliane) al 3,6 dal 3,9.

Forza Italia a sua volta scende al 6,9 dal 7,3%. Al 3,2 Più Europa dal 3,4, scende ancora la Sinistra al 2,9 dal 3,1. Nota Metodologica: soggetto realizzatore: istituto Ixè srl soggetto acquirente: Rai - Cartabianca metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami)e via web (cawi) universo: popolazione italiana maggiorenne campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019 dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo ñ3,10%).



