Lo scontro "al femminile" tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sembra far bene ai rispettivi partiti, Fratelli d'Italia e Pd, che guadagnano consensi. Mentre cala l'appeal di Lega e Movimento 5 stelle. È questo il risultato di un sondaggio realizzato da Lab2101 per Affaritaliani.it e pubblicato da Termometro politico.

Il centrodestra

Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni aumenta i propri consensi rispetto al sondaggio precedente, attestandosi a quota 30,1% (+0,4%). Calano, invece, Lega e Forza Italia, rispettivamente dello 0,4 e dello 0,1%: il partito di Matteo Salvini si ferma così al 9,2%, mentre quello di Silvio Berlusconi scende a quota 7,1%. Una perdita in parte compensata dalla lieve crescita di Noi moderati, la formazione centrista guidata da Maurizio Lupi, che aumenta dello 0,3%. Motivo per cui il centrodestra aumenta comunque il proprio bacino, attestandosi in totale al 47,1%.

Il centrosinistra

Segnali positivi anche per il Partito democratico a trazione Elly Schlein. I dem, guidati dalla nuova segretaria (che proprio nelle scorse ore ha avuto il suo primo confronto vis a vis a Montecitorio con Giorgia Meloni), aumentano i propri voti virtuali, che salgono secondo Lab2101 al 17,5% (in crescita dello 0,2). Una crescita a tutto svantaggio di Sinistra italiana/Verdi e di +Europa, scesi rispettivamente al 3,9% e al 2,3%. Va peggio, invece, al Movimento 5 stelle, con cui la nuova segretaria dem pare aver già ingaggiato una competizione I pentastellati vanno giù al 15,9%, in calo dello 0,2%.

Congresso Cgil, Prove di campo largo: Schlein e Conte insieme sul palco

E il Terzo polo? La formazione guidata da Carlo Calenda e Matteo Renzi non pare risentire dei movimenti in casa Pd. Anzi, per ora ci guadagna: il duo Azione-Italia viva sale infatti all'8,7%, in salita dello 0,3%.