Sondaggi, Salvini sorpassa Conte nella classifica dei leader con più fiducia. Lega primo partito

Il sorpasso. Non più Conte in cima alla classifica dei leader con più fiducia da parte degli italiani ma Salvini lo scavalca. E ancora: la Lega è il primo partito, con Salvini in testa. Ecco la fotografia scattata dell’ultimo sondaggio di Emg Acqua per Agorà su Raitre. Se si votasse oggi il Carroccio raggiungerebbe il 32,4%, seguito dal Pd che si assesta sotto il 20 (19,7%). Il partito guidato da Nicola Zingaretti precede di 3,2 punti percentuali il Movimento Cinque Stelle, fermo al 16,5. La coalizione di governo, quindi, raccoglie il 36,4% al quale va aggiunto il 2% stimato per La Sinistra. La maggioranza oggi insomma sarebbe minoranza se si votasse. Tra le forze di opposizione dietro la Lega si piazza Fratelli d’Italia, a un passo dal 10 (9,9%) e avanti a Forza Italia, ferma al 7,3%. Secondo Emg Acqua, Italia Viva di Matteo Renzi raccoglie il 5,3% delle preferenze e tra i ‘nuovi nati’ è l’unico a superare l‘1%, percentuale alla quale sono ancorati Azione di Carlo Calenda e Cambiamo! di Giovanni Toti. Nel mezzo, Più Europa accreditata dell’1,9% ed Europa Verde all’1,3 per cento.



Ultimo aggiornamento: 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA