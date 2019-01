Migranti, Salvini: Â«Se non cambiano le regole la missione Sophia finisce: in Italia solo con il permesso o con i corridoi umanitariÂ»

«La missione navale Sophia ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale, sottoscritto dal Governo Renzi non so in cambio di cosa. O cambiano le regole, quindi, o finisce la missione». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo a «Radio Anch'io».



E ha aggiunto: «I porti italiani sono aperti per chi ne ha diritto, non per qualche Ong straniera, tedesca o olandese. Non sono loro a decidere. In Italia si arriva solo con il permesso o con i corridoi umanitari».

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 09:52

