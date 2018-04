CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 17 Aprile 2018, 08:38

Trump è avvertito: Napoli è stata dichiarata «città denuclearizzata», quindi il Presidente Usa faccia il favore di portare i suoi sommergibili altrove. La lettera del primo cittadino parla chiaro: «Qualsiasi natante a propulsione nucleare o che contenga armamenti nucleari» non è gradito, come recita una delibera approvata quasi tre anni fa, che De Magistris non ha mancato di richiamare nella lettera inviata al comandante del porto di Napoli, il Contrammiraglio Arturo Faraone. Possibile che l’Ammiraglio se ne sia dimenticato? Possibile che le forze militari americane non girino al largo del porto, dal momento che c’è la delibera del Municipio? Possibile che Trump muova i suoi natanti nello scacchiere mediterraneo, li faccia andare e venire di qua e di là, di sotto e di sopra, senza tenere in alcuna considerazione la ferma volontà di Palazzo San Giacomo? Possibile. Visto che è andata proprio così. Siccome però il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner ha preso parte all’attacco missilistico in Siria (muovendo per la verità da Gibilterra), allora è il caso di protestare fermamente. La Casa Bianca non potrà rimanere indifferente. I vertici militari non potranno fare orecchie da mercante. E soprattutto il mondo deve sapere, l’opinione pubblica deve essere informata.Perché la risposta del Contrammiraglio, diciamo la verità, è inappuntabile sotto il profilo formale, ma lascia l’amaro in bocca: «le decisioni in ordine all’arrivo e/o al transito delle unità navali militari straniere nelle acque territoriali nazionali non competono all’Autorità Marittima». Quindi: niente da fare. Il Sindaco, d’altra parte, non ha che la polizia municipale, ma quella contro i sottomarini nucleari non può nulla. Allora che si fa? Si manda una missiva al Contrammiraglio, e si monta il caso dandone diffusione a mezzo stampa. Magari sperando in un bell’incidente diplomatico, così se ne parla per giorni.E si colgono due o tre piccioni con una stessa fava, cioè con un solo sottomarino. Per prima cosa, si dirotta l’attenzione dai problemi del lungomare liberato al mare solcato dalle unità navali americane. Dai trasporti cittadini ai trasporti navali. Dalle noie dell’amministrazione alla grande politica. Dalla spicciola vita quotidiana ai grandi valori e ideali. Napoli città della raccolta differenziata? No: Napoli città della pace. E il gioco è fatto.