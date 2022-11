Soumahoro, Bonelli: «Né sospensione né espulsione, ma servono chiarimenti». L'indagine sui fondi alle cooperative della moglie

Aboubakar Soumahoro - Al momento Soumahoro, leader della Lega dei braccianti, eletto deputato a settembre nella lista Verdi - Sinistra, non è né sospeso e né espulso dal partito. Lo riferisce il leader Angelo Bonelli commentando la bufera mediatica e politica in cui è finito il parlamentare che, va precisato, non è indagato.

«Siamo un'alleanza che fa del garantismo un principio importante. Certo è che abbiamo detto che c'è una questione politica su cui è necessario e urgente il confronto con Aboubakar che deve delle spiegazioni non solo a noi ma anche a chi ci ha votato e stiamo sollecitando affinché questo incontro si svolga il più rapidamente possibile», ha spiegato Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, oggi in piazza Ss. Apostoli per parlare della manovra.

Bonelli smentisce un suo pentimento sulla candidatura di Soumahoro e ribadisce la necessità di un chiarimento «per fare una valutazione rispetto a fatti gravi accaduti e che stanno emergendo dall'attività giudiziaria, e ringraziamo i magistrati che stanno svolgendo questa attività a cui va tutto il nostro supporto e sostegno, perché il tema dello sfruttamento dei migranti è una questione che non ci può lasciare assolutamente indifferenti, anzi ci indigna, e da questo punto di vista siamo assolutamente schierati da una parte con l'autorità giudiziaria e dall'altra dalla parte con chi ha subito sfruttamento. Per questo riteniamo che sia urgente un chiarimento, sollecitato più volte. Comprendiamo il suo stato d'animo ma il chiarimento è necessario, lo deve ai suoi colleghi e a chi ci ha votato». Il chiarimento potrebbe arrivare in Parlamento per la seduta.

La vicenda delle cooperative tra stipendi non pagati e contratti irregolari

Soumahoro è stato tirato in ballo in quanto parlamentare: si è posto un problema politico. Non è indagato e si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Quali fatti? La procura di Latina ha aperto un 'indagine sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid, nella cui gestione sarebbero coinvolte la compagna e la suocera del deputato. Queste cooperative sono finite sotto inchiesta per presunte irregolarità nei contratti e nei pagamenti dei lavoratori. Il procuratore Giuseppe De Falco ha confermato che un fascicolo esiste ma il «riserbo è massimo» e che le indagini sono state affidate, oltre che ai carabinieri - che stanno vagliando materiale trovato all'esterno di una coop durante un trasloco - anche alla Guardia di Finanza. Alle due coop sono stati affidati anche servizi di accoglienza per i richiedenti asilo nel territorio pontino, e i sindacati riferiscono di progetti «finanziati dalla Regione Lazio e da vari Comuni della provincia, tra cui Latina». Ma Marie Therese Mukamitsindo, presidente del Cda della "Karibu" e suocera del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ci tiene a mettere in chiaro che se gli stipendi non sono stati pagati è perché anche loro, la cooperativa, sono in attesa di ricevere i soldi «dalla committenza pubblica». L'inchiesta procede e l'ipotesi di reato è truffa per il mancato pagamento dei salari, così come era stato denunciato da una trentina di lavoratori, supportati anche dal sindacato Uil. Si parla anche di cattive condizioni di assistenza dei minori ospitati nelle strutture delle cooperative Karibu e Consorzio Aid.

Ed è spuntato anche un altro caso, in una Caritas pugliese, per cui sono stati raccolti migliaia di euro per comperare giocattoli per bambini. A puntare il dito contro è la Caritas di San Severo, in provincia di Foggia, nella zona cioè dove il neo-deputato ha condotto in passato alcune delle sue più vistose battaglie per i diritti dei braccianti. Don Andrea Pupilla, sacerdote e direttore della Caritas ha dichiarato che «c'erano ben pochi giocattoli da distribuire, non essendoci bambini a cui poterli donare». Don Pupilla si riferisce a un video in cui si vede Soumahoro vestito da Babbo Natale che porta i giocattoli in una struttura dove in realtà non c'erano molto bimbi. Il sacerdote ha detto che «nel ghetto di Torretta non ci sono bambini, mentre a Borgo Mezzanone, l'insediamento oggetto del video, i bambini sono molto pochi. C'erano dunque ben pochi giocattoli da distribuire, non essendoci bambini a cui poterli donare». Secondo quanto riferisce don Pupilla, inoltre, ci sarebbero stati «problemi, e li abbiamo avuti anche noi, con alcune persone che facevano riferimento prima a Usb e poi a Lega Braccianti», cioè le realtà in cui Soumahoro ha costruito la sua carriera sindacale. «Ci hanno impedito di fare corsi di italiano e scuola - prosegue - Noi ci rechiamo a Torretta Antonacci ogni settimana per ascoltare e aiutare persone. In alcuni periodi sale la tensione, perché ci sono sempre personaggi che vengono da fuori a fomentare gli animi. E magari ci costruiscono una carriera politica sopra. Davanti a fenomeni complessi «c'è bisogno di risposte corali» dice ancora, e non di «un sindacalista che viene da fuori, urla, fa i selfie e magari costruisce una carriera politica, soprattutto quando c'è anche un pò di incoerenza.