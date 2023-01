Soumahoro si iscrive al gruppo Misto: «Le foto di mia moglie risalgono a 4 anni prima di conoscerci»

Soumahoro lascia l'Alleanza Verdi-Sinistra e si iscrive al gruppo Misto. «Mi ha francamente stupito e amareggiato, ad eccezione di qualche parlamentare, l'assenza della solidarietà umana e del supporto politico da parte del gruppo parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), con quale sono stato eletto da indipendente - ha detto il deputato -. Dopo un'attenta e sofferta meditazione sul piano umano e politico, ho maturato la decisione di aderire al gruppo parlamentare Misto, lasciando il gruppo AVS, per proseguire la mia attività di Parlamentare». In un dossier Soumahoro ribalta le accuse che gli sono piovute addosso in questi mesi.

Soumahoro, la moglie Liliane Murekatete: «Ora basta, non sono Lady Gucci: il fatto è che non accettano una donna africana benestante»

«Foto di mia moglie risalgono a 4 anni prima che la conoscessi»

«Mi spiace sinceramente che non sia stato compreso ciò che realmente intendevo dire quando ho parlato di diritto alla moda e all'eleganza, laddove intendevo riferirmi al diritto di chiunque di vestirsi come meglio crede. Tuttavia trovo davvero singolare che mi si chieda di esprimere un giudizio di valore circa foto della mia compagna risalenti a 4 anni prima che io la conoscessi», ha detto a proposito della moglie, Liliane Murekatete.

A seguito dell'indagine aperta dalla Procura di Latina sulle condizioni dei lavoratori nella cooperativa Karibu, si legge nel dossier, le foto di Liliane Murekatete sono state riprese «da quotidiani, siti e rotocalchi che hanno sottolineato e commentato il suo modo di vestirsi, la tipologia di abbigliamento e accessori utilizzati. Soprannominata provocatoriamente "lady Gucci" - prosegue il dossier - la donna è stata al centro di una serie di pesanti commenti e insinuazioni da parte della stampa e di opinionisti di varia natura».

Soumahoro: «Su Karibu chiesi chiarimento nel 2021»

«A fine 2021 lessi da alcuni articoli di stampa sulla mancata retribuzione ad alcuni dipendenti della Karibu e - pur non avendo alcun interesse diretto nelle cooperative - chiesi immediati chiarimenti a riguardo. Venni informato del fatto che non erano ancora pervenuti tutti i soldi necessari per pagare gli stipendi, che si erano sollecitati gli Enti pubblici, e - così mi venne detto - che auspicabilmente tutto si sarebbe risolto in tempi ragionevoli». Lo spiega in un dossier il deputato Aboubakar Soumahoro.

Bonelli: «Vicenda mi delude, mai date spiegazioni»

«Non sono per nulla sorpreso, perché rispetto a quanto accaduto finora non abbiamo avuto, dal mio punto di vista, sufficienti spiegazioni. Sono però umanamente deluso, ma non per la sua decisione di passare al Misto, quanto per tutta la vicenda». Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato Angelo Bonelli.