Scandalo spie, è la nuova guerra fredda: ma Roma sceglie la linea morbida

Martedì 27 Marzo 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 10:11

Nella partita a Risiko che si sta giocando tra l'Europa, gli Usa e la Russia, l'espulsione di un centinaio di diplomatici bollati come spie, rilancia toni da guerra fredda. E la reazione, così massiccia, per il caso Sergei Skripal, l'ex esponente del Kgb, doppiogiochista e protagonista di uno scambio di spie, avvelenato insieme con la figlia (ma entrambi sono acnora vivi), suona come una prova di forza nei confronti di Vladimir Putin.Anche se, a ben vedere, ogni paese dell'Unione europea ha scelto di aderire a modo proprio, secondo un bilancino simbolico, che sta in equilibrio tra chi con lo zar russo vuole continuare ad avere buoni rapporti e chi deve anche fare i conti con le pressioni che arrivano dall'America.Così non c'è da meravigliarsi se l'Italia ha scelto di allontanare soltanto due persone, tra le quali un addetto commerciale, contro le quattro di Francia e Germania, e addirittura le tredici dell'Ucraina. Da anni il governo del nostro paese ha interessi e legami con il Cremlino, anche se, in questo caso, le pressioni del Dipartimento di Stato americano sembra siano state molto forti, tanto da convincerci ad aderire alla decisione presa in ambito Ue.