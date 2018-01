Trattativa Stato-mafia, la difesa di Mancino: «Sta trionfando un teorema ma mi difenderò in aula»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Gennaio 2018, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 09:40

«Non ora. Parlerò in aula, durante il dibattimento. Lì consegnerò ancora una volta la mia verità. Oggi preferisco non dire niente». Nicola Mancino trattiene il giudizio, ma non nasconde la sua profonda amarezza. «Amareggiato, certo, e comunque tranquillo. Io non c'entro niente, tutti dicono che non c'entro niente eppure ancora una volta sta trionfando il teorema».Quando pronuncia la parola «teorema», l'ex presidente del Senato oggi ottantaseienne, già vicepresidente del Csm e soprattutto ministro dell'Interno tra il 1992 e il 1994, mostra di essere estremamente provato dalla vicenda giudiziaria che lo vede suo malgrado tra i protagonisti. Chi gli sta accanto lo ha visto subìre il peso delle accuse come una pesante infamia, una sorta di incubo da cui difficile uscire. In base a quello che definisce «teorema», dopo 210 udienze che si sono snocciolate per 4 anni e 8 mesi, la Procura di Palermo ora ha chiesto la sua condanna a 6 anni di carcere per falsa testimonianza nell'ambito del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. «Per avere - sostiene il pm Vittorio Teresi - deponendo come testimone, innanzi al Tribunale di Palermo nel processo nei confronti di Mario Mori e di Mauro Obinu, anche al fine di assicurare ad altri esponenti delle istituzioni la impunità rispetto ai fatti, affermato il falso e comunque taciuto in tutto o in parte ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogato. In particolare, affermando falsamente di non essere mai venuto a conoscenza: dei contatti intrapresi, in epoca immediatamente successiva alla strage di Capaci, da esponenti delle istituzioni, tra i quali gli ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno, con Vito Ciancimino e per il tramite di questi con gli esponenti di vertice dell'associazione mafiosa di Cosa Nostra». Richiesta simile per Massimo Ciancimino, accusato di calunnia nei confronti dell'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro: la Procura chiede 5 anni.