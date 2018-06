Stadio Roma, Martina: Raggi valuti dimissioni, Capitale allo sbando

«La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. È una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte - ha spiegato - non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca Raggi deve prendere atto delle sue difficoltà a gestire Roma».



«Abbiamo sempre cercato di stare sul tema della responsabilità politiche e amministrativa. Stiamo dicendo da giorni alla sindaca di prendere atto di una situazione che non riesce a gestire, in una realtà difficilissima. Secondo me - conclude Martina - la Raggi dovere tenere conto di quello che non è stata in grado di fare e dovrebbe valutare seriamente la possibilità di lasciare il campo».

Lunedì 18 Giugno 2018, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dovrebbe valutare le». Lo ha detto il segretario reggente delMaurizio Martina ai microfoni di RTl 102.5.