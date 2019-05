Statali, il ministro Bongiorno: «Fermerò le migrazioni dei dipendenti pubblici»

Ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno , dopo anni di blocco del turn over, ora lo Stato si dice pronto ad assumere. O almeno, queste sono le aspettative.«Prima - dice il ministro - una premessa».«Se avessi voluto guardare solo ai consensi, sarebbe stato per me più semplice e conveniente annunciare dei tagli alla pubblica amministrazione che purtroppo, come è noto, non gode di grandi simpatie».«Invece sono convinta che non si può curare tagliando qualcosa che non funziona bene».«È una decisione che abbiamo preso a monte, con la legge di Bilancio, sbloccando finalmente il turn over che dal già 2019 è al 100%».«Un’obiezione fuorviante. Anzitutto, le assunzioni previste a decorrere da novembre riguardano solo poco più di 20 mila persone delle amministrazioni centrali. Tutti sanno che nell’amministrazione centrale le assunzioni vengono fatte a fine anno. Mentre parliamo, le altre amministrazioni hanno già la possibilità di assumere (130 mila persone) in ragione dei restanti “cessati” nel 2018, cioè di quanti hanno lasciato il lavoro lo scorso anno e che possono essere sostituiti».«Prevediamo che per tutto il 2019 lasceranno con Quota 100 circa 100 mila dipendenti pubblici, ai quali vanno aggiunti i 150 mila che anche nel 2019 usciranno con la Fornero. Se li sommiamo, siamo a 250 mila. Molti potranno essere sostituiti già nel 2019. Ma solo quelli delle amministrazioni centrali potranno essere assunti nel 2020. È una svolta epocale, sono più di dieci anni che il turn over è bloccato. Senza considerare che nella legge di stabilità sono stanziati 130 milioni per quest’anno, 320 per il 2020 e 420 per il 2021, per assunzioni straordinarie».«Gli enti locali sono già autorizzati ad assumere. Da qui ad agosto partiranno concorsi per circa 5 mila posti: nella Giustizia, nei Beni Culturali, all’Ispettorato del Lavoro, alla Cooperazione e Sviluppo, all’Inps e anche al Lavoro e alle Infrastrutture».«Critiche ingenerose. Sono il solo ministro della Pa ad aver fatto una scelta impopolare tagliando vecchie graduatorie e lasciando in piedi solo le ultime».«Ho in mente un modello di concorso che stiamo già sperimentando».«Quello territoriale, che sto sperimentando con la Regione Campania: blocca il fenomeno della migrazione dei dipendenti pubblici».«Un fenomeno che svuota le sedi pubbliche del Nord».«Il concorso viene fatto su base territoriale. La Regione Campania, con l’aiuto del Dipartimento e del Formez, opera una ricognizione dei posti di tutti gli enti del territorio. Quindi, il concorso viene bandito per i posti disponibili e solo per il territorio campano. Chi vince sa già che starà in Campania e non potrà chiedere di essere trasferito».«Ne ho già parlato con l’Anci. Voglio incentivarlo».«Non appena sarà legge, farò un regolamento che indicherà come scegliere le professionalità per migliorare il lavoro, i servizi e le selezioni, che saranno diverse a seconda della figura professionale in questione. Le prove saranno strutturate per accertare le competenze dei candidati e non solo per verificare le nozioni di cui sono in possesso. Tutti dovranno avere competenze digitali e un numero consistente dovrà lavorare specificamente sul digitale, ma anche per la semplificazione o l’utilizzo dei fondi strutturali».«È stato licenziato in Commissione, deve andare in Aula al Senato. Questione di poco».«Stiamo lavorando su questo e anche su altro».«Uno dei problemi è l’età media d’ingresso nelle amministrazioni. Con l’Istruzione vogliamo favorire l’istituzione di corsi di laurea che diano un accesso immediato e diretto ai concorsi pubblici, in modo da offrire prospettive ai ragazzi e favorire ingressi il prima possibile».«Il punto più rivoluzionario è che ci saranno dei soggetti esterni che aiuteranno la dirigenza a fissare gli obiettivi e che poi faranno le valutazioni».«Società specializzate, come già accade nel privato».«Sì, questo compito non può essere lasciato solo ai dirigenti».«Si discuterà tutto nella prossima manovra, anche per la scuola. Ma voglio sottolineare che, se si guarda a quanto ha stanziato questo governo in confronto al precedente, come prime somme del triennio direi che non c’è paragone. Visto il punto di partenza, sarei ottimista».«Non faccio numeri, non cerco annunci a effetto. Dico solo che il punto di partenza è positivo».«Non vedo l’ora che arrivi. Non ho ancora ricevuto il testo del ministro Bonafede».«So che alcuni parlamentari leghisti hanno aderito. La Lega è favorevole alla separazione, valorizzare l’indipendenza dei giudici è importante».«Su ciò non arretriamo di un millimetro. L’accordo era chiaro e, dal momento che c’ero, lo ricordo perfettamente».