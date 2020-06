Stati Generali, la stoccata di Richetti: «Conte contraddittorio, fa appello alle opposizioni e poi non invita Azione»

«La discussione sul piano Colao è semplicemente ridicola. Prima si fanno le task force e si affidano quelle funzioni che dovrebbero essere proprie della politica e del governo, poi quando le stesse task force producono proposte si apre un dibattito surreale in cui si invita addirittura il presidente del Consiglio a tenersele nel cassetto». Lo dice il senatore di Azione Matteo Richetti secondo il quale «dal presidente del Consiglio Conte e dalla maggioranza di governo continuano ad arrivare costanti appelli ai partiti di opposizione a essere collaborativi, costruttivi, a dare una mano per tirare furi il Paese dalle difficoltà e dall’emergenza Coronavirus. Poi lanciano una cosa surreale come gli Stati Generali dove a non essere coinvolti sono proprio i partiti di opposizione, a cominciare da Azione. Il problema qui non è non essere stati invitati ma essere in costante contraddizione tra quello che si dice e quello che si fa, tra la richiesta di collaborazione e l’autoreferenzialità».



«Azione non guarda a Conte e al governo, guarda all’Italia - rilancia Richetti - Il nostro contributo non viene ascoltato ma non ci lasceremo certo scoraggiare: il Decreto Rilancio vedrà un grande impegno in termini di emendamenti e proposte. L’impegno di Azione non verrà mai a mancare, con una grande campagna di mobilitazione e con una campagna straordinaria di adesione al nostro movimento perché entrare in Azione è molto più che entrare in un partito: è rimboccarsi le maniche per tirare fuori l’Italia da queste complessità».