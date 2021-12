Stato di emergenza, quanto durerà ancora? «Possibile una proroga, ma breve»

Per quanto tempo ancora l'Italia resterà in “stato d'emergenza”? Colui che ha la responsabilità di rispondere a questa domanda, cioè Mario Draghi, rinvia la decisione: si deciderà più avanti, forse pochi giorni prima del 31 dicembre. Ossia della data in cui scadrà l'ultima delle varie proroghe decretate dai governi per fronteggiare i 22 mesi di pandemia Covid che abbiamo alle spalle. «Se necessario dovrà essere prolungato, ma comunque per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati