Giovedì 21 Febbraio 2019, 14:23

«Il giorno 7 marzo incontro il presidente De Luca per strutturare la trattativa sul riconoscimento dell'autonomia differenziata alla Campania». Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Erika Stefani, intervenuta stamattina in audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, riferendosi alla richiesta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull'autonomia differenziata.