Stella a cinque punte contro La Russa, Raffaella Paita: «Solidarietà al neo presidente del Senato»

«Basta con l'infame clima di odio e con la politica urlata. La stella a cinque punte rappresenta un gravissimo atto di intimidazione nei confronti del presidente La Russa, un gesto che offende le istituzioni e dunque ciascuno di noi. Un gesto antidemocratico a cui siamo tutti chiamati a reagire. Esprimo la nostra più viva solidarietà». Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori Azione/Italia Viva Raffaella Paita.

Basta con l’infame clima di odio. La stella a cinque punte è un gravissimo atto di intimidazione nei confronti del presidente La Russa, un gesto che offende le istituzioni e tutti noi. Un gesto antidemocratico a cui siamo chiamati a reagire. Esprimo la più viva solidarietà pic.twitter.com/UlaDYesEEf — Raffaella Paita (@raffaellapaita) October 15, 2022

«Minacciare le istituzioni quando non sono rappresentate dalla tua parte politica e per di più con la stella a cinque punte , simbolo delle Br, è non solo un gravissimo atto intimidatorio ma un segnale antidemocratico a cui tutta la politica dovrebbe reagire compatta, da sinistra a destra. Fermiamo subito il clima di odio che si sta già avventando su questa legislatura. Le istituzioni si rispettano, infangarle significa essere illiberali». Così il deputato di Azione Davide Faraone.

Il significato della stella a cinque punte

La stella a cinque punte è un simbolo usato dalle Brigate rosse. In un'intervista nel 2001 Alberto Franceschini, ex terrorista e uno dei fondatori delle Brigate Rosse assieme a Renato Curcio e Margherita Cago, dice che la stella nasce da un'idea di Curcio. E che uno dei riferimenti erano i “ Tupamaros”, un gruppo di guerriglia urbana sudamericana i quali avevano come simbolo una stella a 5 Punte. La prima idea era stata quella di adottare come nome “ Brigate Comuniste”. Poi fu scelto "Rosse" in quanto in quel periodo vi erano i "rossi" e i "neri". La prima volta venne utilizzata una moneta da 100 lire per tracciare il cerchio nel quale disegnammo la stella.