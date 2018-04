«Stop alla collaborazione con Parigi», il Viminale blinda il confine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Aprile 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 12:06

«Una risposta non soddisfacente, inesatta e poco congrua rispetto a quanto accaduto». C'è fortissima irritazione al Viminale per come il governo francese ha gestito la vicenda dello sconfinamento dei gendarmi transalpini al valico di Bardonecchia. I nervi sono tesissimi dopo la replica del ministro delle Finanze Gerald Darmanin: in Italia attendevano delle scuse per far rientrare il caso che invece ora altererà ulteriormente i rapporti tra i due Paesi di qui in avanti. È crisi.Il Viminale ha dato ieri comunicazione al governo francese che non consentirà d'ora in poi l'accesso su tutto il territorio italiano a tutte le forze di polizia e di dogana francesi, accessi che fino ad ora erano sempre stati consentiti nell'ottica della collaborazione tra due Paesi europei impegnati a contrastare l'immigrazione illegale. Una presa di posizione durissima. In forza degli accordi bilaterali, i poliziotti italiani potevano accedere in Italia fino a Bardonecchia senza chiedere autorizzazioni e, altrettanto, potevano fare le forze dell'ordine italiane fino a Modane. Un accordo che non sarà più valido. E la decisione del Viminale resterà irreversibile finché non giungeranno delle scuse o risposte meno piccate da parte delle autorità transalpine, già a partire da oggi i francesi dovranno concordare con l'Italia ogni sconfinamento nel nostro territorio nazionale.