Venerdì 11 Gennaio 2019, 17:34

«La sentenza emessa oggi dal tribunale di Avellino rappresenta l'epilogo di uno dei fatti più drammatici e dolorosi che hanno caratterizzato la vita più recente della città di Pozzuoli. Sono state inflitte pene severe che certo non potranno alleviare il dolore immenso di chi ha perso gli affetti più intimi in quel tragico incidente. Ho vissuto con profonda commozione e intensa partecipazione interiore tutta la vicenda, dal giorno del dramma fino all'esito odierno di un lungo percorso giudiziario».Così, in una nota, il Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli ( Napoli), comune di residenza della gran parte delle vittime della strage del bus di Monteforte. «Comprendo, pertanto, le aspettative e le emozioni di coloro che hanno manifestato il loro disappunto per i distinguo sulle responsabilità fatti in sentenza - conclude - Solo la lettura delle sue motivazioni potrà fare chiarezza sulle ragioni di tale decisione».