«Una pista ciclabile sullo stretto di Messina», la nuova ipotesi del ministro De Micheli scatena l'ironia social

Torna a far discutere l'idea di realizzare un ponte sullo stretto tra la Sicilia e la Calabria. Stavolta è la ministra dei trasporti, Paola De Micheli, a rilanciare l'idea con un tweet in cui annuncia che è stata istituita una commissione «per capire qual è lo strumento migliore per collegare» le due regioni. Tra le opzioni prese in considerazione, oltre a quella “su ferro” e a quella “su strada”, c'è anche quella di realizzare una pista ciclabile lungo tutta la percorrenza del ponte.

Il tweet della ministra ha scatenato centinaia di commenti tra il polemico e l'ironico. C'è chi fa notare come il ponte dovrebbe sorgere in una zona ad alto rischio sismico e chi ormai preso dallo sconforto è sicuro che il ponte non si realizzerà mai perché i costi sarebbero troppo alti. Ma c'è anche chi propone “soluzioni alternative” alla pista ciclabile. «Perché non un ponte tibetano? Anzi no meglio il teletrasporto», scrive qualche utente. «Mi permetto di suggerire anche a margine una pista per le biglie in sabbia marina sì da far divertire i bambini scesi dai banchi a rotelle dopo la scuola».