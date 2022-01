Striscia la notizia, Enrico Lucci tira i capelli di Giuseppe Conte: «Dimostrami che sono veri»

Dopo la quarta fumata nera per il Quirinale, Salvini dice di essere vicino alla soluzione: «Domani un nome sulla scheda» promette. E da Striscia la notizia già cominciano le preoccupazioni. Stasera su Canale 5 Enrico Lucci entra in missione per convincere i politici italiani a tirare per le lunghe l’elezione del prossimo presidente della repubblica: «Altrimenti noi che facciamo?».

Da Pier Luigi Bersani a Mario Monti, da Giovanni Toti a Laura Boldrini: il nuovo inviato del tg satirico le prova tutte per prendere ulteriore tempo. Il giornalista approfitta poi della vicinanza con “Peppino” Conte per tirargli i capelli: «Dimostrami che sono veri e che non ti sei fatto il trapianto». Per poi confermare: «Sono i suoi!». Come si dice? A mali estremi, estremi rimedi.