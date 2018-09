Striscioni dei collettivi contro il vicepremier: «Salvini assassino, Bologna ti odia». La replica: «Figli di papà»

Uno striscione lungo diversi metri con la scritta in rosso "Salvini, Bologna ti odia! No al razzismo", e un manifesto azzurro col volto del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al centro di un mirino e la scritta "Assassino. Prendilo di mira".A srotolare il drappo e a affiggere il manifesto in via Zamboni, nel cuore della zona universitaria di Bologna, è stato il Cua-Collettivo universitario autonomo che ha rivendicato l'azione sulla propria pagina Facebook e in una nota spiegando che "si è alzato chiaro il grido di ostilità e disprezzo per il razzismo e le politiche suprematiste messe in campo dal neo ministro degli Interni negli ultimi mesi".