Il Sud e il governo bifronte

Venerdì 8 Giugno 2018, 08:57

Non era mai capitato nella storia elettorale del nostro Paese che una forza politica avesse una maggioranza assoluta in una vasta area geografica (il 34% della popolazione) senza avere una precisa strategia in grado di affrontarne i problemi, senza nemmeno provare a far valere a livello nazionale il consenso territoriale acquisito. Sta succedendo nel rapporto tra M5S e il Mezzogiorno. Questo movimento ha eletto nel Sud più della metà dei parlamentari, ha vinto in tutti i collegi meridionali eccetto in tre, due napoletani ricoprono un ruolo importante (uno ne è il leader e l’altro è il presidente della Camera). Eppure solo 8 righe sono state scritte sul Mezzogiorno d’Italia nel contratto con la Lega di Salvini e quasi niente di concreto ha detto il presidente del Consiglio nei discorsi tenuti al Senato e alla Camera. E non era mai capitato che un governo si presentasse con una contraddizione evidentissima su questa questione: da un lato sostenendo che tutte le politiche previste per l’intera nazione avranno automaticamente una ricaduta sulla parte economicamente più debole (e quindi inutile scrivere uno specifico programma), dall’altro nominando un ministro per il Sud.Domanda: ma se il Sud beneficerà a cascata dei programmi immaginati per l’intero Paese, che funzione potrà mai avere un ministro per il Sud? Dovrà forse controllare il lavoro degli altri ministeri per verificare se si occupano o meno nella loro politica ordinaria e quotidiana dei problemi meridionali? In questo caso avrà solo una funzione di verifica e di controllo sugli effetti “meridionalistici” delle scelte politiche dei suoi colleghi. Insomma, si tratterebbe di un «ministro tutelare» del Sud, in quanto non ci si fida delle cose scritte nel contratto. Oppure Barbara Lezzi, designata a tale incarico, avvierà delle politiche specifiche, con risorse appositamente stanziate e vincolate per il Sud? In questo secondo caso il dicastero entrerebbe in netto contrasto con il contratto stipulato e con quanto detto dal presidente del consiglio nei sui discorsi al Parlamento. Quindi il ministero per il Sud nel governo Lega- Cinquestelle potrebbe esser nato o per «diffidenza» verso gli alleati o in contraddizione con il contratto stipulato. O semplicemente per salvare la faccia (al di là delle qualità dell’incaricata) e ovviare così a un errore commesso nello sbilanciare verso il Nord e la Lega i temi dominanti nell’identità di questo governo, che sono per ora il rapporto conflittuale con l’Europa, la riduzione delle tasse, la guerra all’immigrazione. Convinti di aver detto già tutto sulla questione meridionale con la proposta del reddito di cittadinanza, i Cinquestelle mostrano una assoluta superficialità di conoscenza dei luoghi che li hanno eletti con un plebiscito, alleandosi per giunta con una forza politica ostile (per storia e interessi) alle ragioni del proprio elettorato.Poiché non si può non avere considerazione dell’intelligenza politica di chi li guida (che in pochissimi anni porta al governo un movimento antisistema, impresa riuscita solo in pochissime nazioni) dobbiamo interrogarci su questa (a me pare) evidente ingenuità politica. È probabile che altri saranno i calcoli fatti. E quali? Proviamo ad entrare nel ragionamenti dei grillini. Essi pensano, forse, che l’arretratezza del Sud è dovuta all’immoralità delle sue classi dirigenti, ai privilegi che hanno goduto, alle loro relazioni con i sistemi mafiosi, per cui basta ripristinare regole morali, abbattere i privilegi politici e stanare le «vicinanze» mafiose che, oplà, la ripresa dell’economia meridionale seguirà di conseguenza. Quasi a dire che il problema del Sud è di natura morale prima che economica, che i difetti soggettivi siano più gravi delle scelte economiche fatte dalle classi dirigenti nazionali in più di 150 anni di Unità del Paese. Ma l’immoralità e i privilegi non sono generalizzati (c’è generosità e disinteresse in tantissimi amministratori locali) e non sono una caratteristica solo delle classi dirigenti meridionali, come dal secondo dopoguerra in poi tutte le inchieste della magistratura hanno ampiamente dimostrato; senza trascurare il fatto che le mafie mostrano una certa affinità con le regole dell’economia di alcuni settori produttivi della Padania e con il clientelismo locale nordista. La differenza sta nel fatto che l’economia del Nord si consolida anche con classi dirigenti moralmente non a posto, mentre il Sud non se lo può permettere. E in ogni caso l’immoralità, il clientelismo, il familismo sono una conseguenza del mancato sviluppo non la causa; incidono certo, ma non sono i responsabili unici del divario tra Nord e Sud. Il notabilato si combatte con lo sviluppo economico, come ci ricordano tutti i grandi meridionalisti (meridionali e settentrionali) che hanno espresso un pensiero lucido sull’Italia a partire dalle sue regioni più lontane.A tale proposito consiglio ai Cinquestelle di analizzare un altro periodo storico che sembrò aprire i cuori e le menti ad un cambiamento radicale nel Sud d’Italia. Parlo della stagione dei «nuovi sindaci» che all’inizio degli anni novanta del Novecento, dopo l’avvio delle inchieste di «Mani pulite» e dopo il varo della legge sulla loro elezione diretta, aprì una pagina nuova. Il dopo Tangentopoli aveva ridato al Sud un ruolo importante nelle vicende politiche italiane, e dalla sua capitale, Napoli, sembrava dover ripartire il Paese. Il Sud respirava dopo anni di soffocamento, e con tutti i suoi problemi e i suoi guai aveva finalmente lo sguardo rivolto davanti a sé, pronto alla necessaria opera di ricostruzione fisica e morale, a rimettersi in moto dopo la lunga «nottata». Come in un dopoguerra. Le aspettative di allora erano molto simili a quelle di oggi, con la differenza che si manifestavano a livello locale e oggi a livello nazionale. Allora ci si identificò nei sindaci, oggi nei ministri. Poi la speranza si tramutò in disillusione, eppure era stata selezionata una nuova classe dirigente. Insomma, nessun territorio arretrato può uscire da una crisi secolare solo con le sue forze morali e locali, nessun divario economico si riduce se non con grandi investimenti pubblici e privati e con governi nazionali che lavorano strategicamente ad accorciare le distanze. Il reddito di cittadinanza (o qualsiasi altra misura utile a contrastare a povertà e la mancanza di lavoro) può accompagnare la riduzione del divario ma non può essere neanche minimamente la strategia per superarlo. Ma i Cinquestelle si pongono l’obiettivo di ridurre le distanza tra le due Italie?