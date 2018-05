Biancofiore: «Urne a luglio? Il Sud non può andare in vacanza, voterà M5S»

Mercoledì 9 Maggio 2018, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il voto a luglio? Consegnerebbe la vittoria ai Cinque Stelle perché al Sud non possono permettersi di andare in vacanza e il M5S è stato votato principalmente al Sud». Il singolare commento di Michaela Biancofiore, deputato di Forza Italia, durante la trasmissione "L'aria che tira" condotta su La 7 da Myrta Merlino, scatena la reazione dei social. E non solo: tra le repliche più forti c'è quella di un componente dello stesso partito, Gianpiero Zinzi, consigliere regionale. «Il Sud è pieno di gente onesta e di grandi lavoratori che meritano rispetto e considerazione. Il commento di Michaela Biancofiore, secondo la quale il voto a luglio consegnerebbe la vittoria ai Cinque Stelle perché "al Sud non si possono permettere le vacanze" è intollerabile, ancora di più perché proviene da una deputata della Repubblica tra l'altro eletta nel 2008 nel collegio di Campania 2».