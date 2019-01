Le spine giallo-verdi: il Sud nuova miccia che scuote il governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza parte dal Sud. Da una regione, la Sicilia, che alle elezioni di marzo diede al M5S il 48% di consensi e alla Lega poco più del 5%. L'iniziativa del sindaco di Palermo Leoluca Orlando - al di là della disputa sui poteri che ha un primo cittadino per non applicare una legge dello Stato - conseguirà a breve l'obiettivo di spedire il decreto Salvini di fronte alla Corte Costituzionale. L'imbarazzo dello stato maggiore grillino all'attacco del primo cittadino palermitano si coglieva ieri dai silenzi, riproponendo le contorsioni che ci furono nel M5S al momento del voto sul decreto, quando esplosero fortissimi dissensi nei gruppi parlamentari. In testa quello del presidente della Camera Roberto Fico e di alcuni senatori di recente espulsi.