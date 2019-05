Il Sud e il paradosso dei fondi Ue: indispensabili anche se spesi male

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

La clamorosa gaffe dell’allora presidente dell’Eurogruppo, l’olandese Jeroen Dijsselbloem, risale a due anni fa. Dijsselbloem è uno dei falchi che sostenevano a tutto spiano la politica del rigore della Commissione Ue: «I Paesi del Sud Europa non possono spendere tutto in alcol e donne e poi chiedere aiuti», disse testualmente in un'intervista choc che gli costò una valanga di critiche e di richieste di dimissioni (ma lui lasciò l'incarico solo parecchi mesi dopo). Parole pesanti, a dir poco infondate ma frutto di una narrazione del rapporto tra Europa del Nord e aree deboli che, esternazioni a parte, rimane ancora oggi molto diffusa, e non solo in Germania o nei Paesi Bassi. Basterebbe ricordare quanti, nel caso dell'Italia, continuano a ritenere ad esempio eccessive o del tutto inutili le risorse destinate alle Regioni meridionali a fronte del persistente divario con il Centronord e le medie europee. Decine e decine di miliardi di euro sprecati o male utilizzati o perfino mai spesi, si sostiene: dalla disoccupazione al Pil pro capite, dalle infrastrutture alla competitività dei servizi, il Mezzogiorno è rimasto il fanalino di coda dell'Ue, con al contrario un tasso di povertà da primato continentale. Eloquenti gli ultimi aggiornamenti di Eurostat: ad aprile «ci sono realtà regionali al Sud e nelle isole con una mancanza di occupazione grande addirittura quattro volte quelle di alcune realtà del Settentrione d'Italia». Ma le cose stanno davvero così? E l'Europa è vittima o carnefice di questo deprimente scenario?