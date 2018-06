Martedì 5 Giugno 2018, 08:27

Sull’Ilva si capirà subito il vero approccio di politica industriale del governo Lega-Cinque Stelle. L’Ilva brucia circa 30 milioni di euro al mese. Ma le disponibilità liquide necessarie all’esercizio degli impianti finiscono tra poche settimane. Dunque sapremo rapidamente se a Taranto prevarrà la chiusura disposta e prevista nell’intesa di programma. Oppure se la Lega opporrà un bel no alla storica posizione dei Cinque Stelle. È un bivio secco. Chiudere Ilva non è solo un colpo all’intera economia italiana e al Sud. In più non starebbe minimamente in piedi ogni promessa pur fatta in campagna elettorale, quella di fare l’impossibile perché le aziende non chiudano. A meno che l’impegno valga solo per quelle del Nord, e non al Sud.I sindacati, a cominciare soprattutto da Usb e Uil che sono i più forti all’Ilva di Taranto, mentre la Fiom ha una posizione di fortissimo antagonismo soprattutto a Genova, si sono presi la responsabilità di respingere su tutta la linea la proposta presentata alla fine dal ministro Calenda, che si era sobbarcato ad architettare una soluzione di garanzia dell’assunzione a tempo indeterminato per tutti i lavoratori in esubero rispetto ai 10mila inizialmente confermati da Arcelor-Mittal, vincitrice del bando di gara di riprivatizzazione.Altri 1500 sarebbero passati a una newco di Ilva e Invitalia con commesse garantite dall’acciaieria, e infine i restanti 2300 restavano in carico all’amministrazione straordinaria fino al 2023, e con garanzia di ricollocazione e pingue incentivo alla ricollocazione fino a 100mila euro a lavoratore. Una soluzione molto costosa per il contribuente, lo ammise lo stesso Calenda, ma una specie di riparazione per i 6 anni di totale incertezza in cui sono piombate da tempo non solo le famiglie dei dipendenti dell’Ilva, ma quelle dei 20 mila dipendenti dell’intero indotto.Eppure, i sindacati maggioritari hanno detto no, solo la Fim Cisl con il suo leader Marco Bentivogli voleva ancora trattare. Ha prevalso l’irresponsabilità totale. Un’irresponsabilità fiancheggiata dal presidente della Puglia Michele Emiliano, che dalle impugnative al Tar alle continue proposte di soluzioni alternative per la bonifica ambientale dell’Ilva è slittato verso la chiusura dell’impianto. D’accordo coi Cinque Stelle sull’uscita dalla siderurgia, e per la presa in carico di tutti i dipendenti in un fantascientifico ciclo trentennale di bonifiche accompagnate dalla realizzazione di un polo ambientale universitario.Questa strada comporterebbe l’immediato recesso della cordata Arcelor-Mittal, che la gara per Ilva l’ha vinta già un anno fa e da allora ha rialzato la sua disponibilità a impegnare sino a quasi 5 miliardi, di cui 2,5 di investimenti tra nuovi impianti e bonifiche ambientali, subordinati però alla continuità e alo potenziamento del ciclo continuo in tre altoforni, riportando la produzione complessiva dai 5,7 milioni di tonnellate a cui era scesa nel 2016 di novo ai 10 milioni di tonnellate entro fine 2023. Ma tutto questo sempre che il via libera arrivi, e al netto di nuovi o perduranti contenziosi giuridici.Rompere con Arcelor-Mittal significa esporsi a una maxi penale. Significa ignorare che altrove in Europa, a cominciare dall’austriaca Linz non troppo lontana dal nostro confine, la produzione di acciaio in altoforno continua ed è resa coerente alla tutela di salute e ambiente, ma nessuno pensa di fermarla. Chiudere l’Ilva comporta un nuovo colpo mortale alla siderurgia italiana, accrescere la dipendenza dalle importazioni che già si è alzata verticalmente dopo il commissariamento pubblico i questi sei anni. Vuol dire liquidare il polo siderurgico del Mezzogiorno. E gettare ancora più in ginocchio Taranto, dove Ilva rappresenta una delle poche risorse occupazionali dell’intera città, mentre le attività portuali sono in declino in declino e la disoccupazione raggiunge il 17%, ma è addirittura del 40% nella fascia di età dai 18 ai 29 anni. A puntare alla decarbonizzazione sono gli stessi politici che si oppongono al Tap che serve appunto a portare il gas di cui al contempo immaginavano la sostituzione al carbone.È vero: a Taranto Cinque Stelle hanno ottenuto percentuali di consenso superiori al 40%. Ma le oltre 20 mila famiglie che, tra Ilva e indotto, si troverebbero per strada, quelle famiglie la chiusura dell’acciaieria non la vogliono. Hanno sperato in un “governo amico”. Ma un governo amico del lavoro e del Sud non distrugge il più grande datore di lavoro dell’intero Mezzogiorno.