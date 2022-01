La quarta ondata è meno pericolosa, ma morde più velocemente e il governo non può abbassare la guardia e prepara nuove misure in vista del consiglio dei ministri di mercoledì. In vista di quella che ormai sembra una certezza, ovvero l’estensione del Super green pass a tutti i lavoratori, ieri a palazzo Chigi si sono intrecciare le riunioni tecniche.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati