Svolta M5S, Grillo a Di Maio: «Con la Lega forse è meglio finirla qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 22 Febbraio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivoluzione del M5S non è un pranzo di gala, ma un menù a base di pesce con tagliolini agli agrumi sulla terrazza dell'Hotel Forum, vista sul Colosseo. In quattro ore di incontro Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio hanno gettato le basi per «innovare» il Movimento. Tutto ruota sulla caduta del tabù del secondo mandato, «l'ultimo lascito di Gianroberto» annotano i romantici diventati ora eretici. Come spiega Di Maio, per candidarsi in Parlamento l'esperienza da consigliere comunale non varrà. Dunque per fare un esempio: la sindaca di Roma Virginia Raggi (ma anche quella di Torino, Chiara Appendino) sulla carta potranno, finito il mandato, approdare alla Camera o in Senato. La situazione è fluida e complicata da far digerire proprio a Casaleggio junior e «comunque passerà dal voto di Rousseau».