CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 24 Febbraio 2019, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Stop ai ribassi d’asta. Meno burocrazia per velocizzare l’assegnazione dei lavori e limitazione alla possibilità di fare ricorsi, una pratica che rallenta le opere pubbliche, di fatto bloccandole per anni. Il ministro Danilo Toninelli vuole portare in Consiglio dei ministri lo Sblocca cantieri entro i primi giorni di marzo. Un decreto light, al momento in via di scrittura tra Palazzo Chigi e il ministero dell’Infrastrutture. Dopo l’appello del premier Giuseppe Conte gli uffici legislativi sono stati messi sotto pressione. L’obiettivo è chiudere la prossima settimana. Visto che fermi al palo ci sono 150 miliardi. Risorse congelate per ritardi amministrativi, inerzia della politica, contenziosi infiniti, errori nei progetti, timori dei tecnici a firmare i via libera definitivi.IL PERCORSODifficile dire se questa sarà davvero la volta buona perché da mesi si parla di avviare una riforma complessiva del settore. Tra le misure contenute nel decreto, ma su questo fronte Mit e Tesoro non sono sulla stessa lunghezza d’onda, anche l’uso di commissari ad acta per superare gli ostacoli al proseguimento dei lavori come, ad esempio, il fallimento della ditta appaltatrici o i litigi tra enti locali e Stato. A questo primo provvedimento, che dovrebbe modificare il codice degli appalti, ne seguirà un altro, più articolato, destinato a modificare il codice dei contratti, da approvare però con un disegno di legge. Salvo rinvii, mercoledì prossimo, nella sede del Mit, Toninelli dovrebbe tenere assieme al suo viceministro Edoardo Rixi un summit per fare il punto. Non coinvolta, invece, l’Anac, che vigila con attenzione sulle modifiche in fieri.